広島の秋山翔吾外野手（37）が3日、パーソナリティーを務める文化放送の特番「秋山翔吾の打って守ってしゃべります」（後2・30）に出演。不完全燃焼に終わった2025年を振り返るとともに、2026年シーズンへ向けた強い意気込みを語った。“ラジオ大好き”の秋山が念願をかなえて始まった番組も今回が5回目。昨年まで2年連続で大親友の前田健太投手（37＝現楽天）がゲスト出演し、2人で仲良くトークを繰り広げていたが、今回は初