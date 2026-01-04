＜GoodsPress Web編集部員が買ってみた！使ってみた！＞2026年がスタートし、長いようで短かった正月休みもついに終わり。とはいえ、寒さはまだまだこれからが本番です。外は寒いし、できれば家の中でゆっくり過ごしたい。もう少しだけ正月気分の延長戦を楽しみたい。そんな人にちょうどよさそうなアイテムを見つけました。それが、TAIONの「ダウン ブランケット」（9900円）です。TAIONは、その名のとおり“体温”をキーワードに