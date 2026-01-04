FC東京は4日、セルティックからDF稲村隼翔が期限付き移籍加入することを発表した。期限付き移籍期間は2026年6月30日までとなる。稲村は2002年5月6日生まれの現在23歳。FC東京U−15深川、前橋育英高校を経て東洋大学へ進学すると、3年時の2023年6月にアルビレックス新潟への加入内定が発表された。同大学4年時の2024シーズンには特別指定選手として明治安田J1リーグ12試合のピッチに立っただけでなく、新潟史上初となるJリーグY