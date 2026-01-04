名古屋グランパスは4日、明治安田J1百年構想リーグに向けて、総勢27名と契約更新したことを発表した。2025明治安田J1リーグで16位と苦しんだ名古屋は、シーズン途中の11月に長谷川健太前監督の退任を発表。新指揮官にはミハイロ・ペトロヴィッチ監督の就任が決定し、再起を図ることになった。すでにオフシーズンには、MF小屋松知哉やMF高嶺朋樹、FWマルクス・ヴィニシウスを補強し、新シーズンへの準備を進めるなか、4日に27