［高校選手権・準々決勝］尚志（福島）１−０帝京長岡（新潟）／１月４日／浦和駒場スタジアム１月４日に開催された第104回全国高校サッカー選手権の準々決勝で、尚志（福島）が帝京長岡（新潟）と浦和駒場スタジアムで対戦した。序盤は両チームともに一歩も引かず、一進一退の攻防が続いた。時間が経つにつれて徐々にリズムを掴む尚志は、自慢のパスサッカーで攻め込む。しかし再三決定機を作りながら、ゴールが奪えない。