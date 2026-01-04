第104回全国高校サッカー選手権大会の準々決勝が4日に行われ、神村学園（鹿児島）がFW倉中悠駕の4得点を挙げる活躍で、日大藤沢（神奈川）に4−1と勝利。10日に国立競技場で行われる準決勝へと駒を進めた。日大藤沢は2年生MF中村龍剛が初戦となった2回戦以来、2試合ぶりにスタメンとなったが、高円宮杯U−18プレミアリーグWESTで高体連最上位（5位）かつ夏のインターハイ王者相手に、勝利に貢献することはできなかった。試合後