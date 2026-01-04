FC東京は１月４日、スコットランドの名門セルティックより稲村隼翔が期限付き移籍で加入することを発表した。クラブの公式サイトを通じて、23歳レフティは以下のようにコメントした。「FC東京ファン・サポーターのみなさん、こんばんは。自分の目標に向けていま必要なことを考えて、このクラブに加入させていただくことを決めました。サッカー選手としても人としても、偉大な選手たちからさまざまなことを吸収して活躍できるよ