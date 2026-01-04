プロレスのデビュー戦でEVIL（左）を攻めるウルフ・アロン＝東京ドーム2021年東京五輪柔道男子100キロ級金メダリストでプロレスに転向したウルフ・アロン（29）が4日、東京ドームでのデビュー戦に勝利した。所属する新日本プロレスによると、日本の五輪王者がプロレスラーに転身するのは初めてで、「新しい道が始まった。高みを目指す」と引き締まった表情で話した。柔道日本男子の鈴木桂治監督が和太鼓を響かせた後に、頭を丸