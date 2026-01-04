LUNA SEAのSUGIZO（56）のX（旧ツイッター）が4日更新され、DJを務めるFm yokomaha『Rebellmusik』について、当面の間、特別な形態にて放送することを発表した。Xでは「SUGIZOがDJを務めているラジオ番組、Fm yokomaha『Rebellmusik』につきましてお知らせがございます」とし、「先日発表させていただきました通り、12月18日の交通事故による負傷のため、SUGIZOは現在療養が必要な状況となっております」と説明。続けて「そのため