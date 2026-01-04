新学期が始まる前に、親は不登校の子どもにどう接したらいいのか。不登校ひきこもり専門カウンセラーのそたろうさんは、「新学期はどうしても、心機一転して学校に行ってほしいという親の期待が高まるもの。しかし、それがプレッシャーになると子どもはかえって動けなくなってしまう。そこで親はあえて、最悪の未来をシミュレーションしておくといい」という――。写真＝iStock.com／metamorworks※写真はイメージです - 写真＝iSt