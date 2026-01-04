普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「凝音」or「擬音」正しいのは？「偶」と「禺」は紛らわしい漢字ですよね。いったい「偶然」と「禺然」では、どちらが正しいでしょうか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果た