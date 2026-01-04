巨人・山崎伊織投手が４日、都内で新春トークショーに出演。２年ぶりＶ奪回、１４年ぶり日本一を目指す今季に向けて「例年にないぐらい練習をやりたいと思っている。頑張ります」と宣言した。昨季は登板数（２５）、勝利数（１１）、イニング数（１５６回１／３）などでチームトップ＆キャリアハイの成績を残した右腕。３年連続２ケタ勝利もクリアしたが「自分に勝てないと相手に勝てない。投げる試合は全部勝てるように頑張っ