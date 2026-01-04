新春トークショー〜読売ジャイアンツ２０２６〜が４日、都内のホテルで行われた。山崎伊織投手、田中瑛斗投手、泉口友汰内野手が参加した。初参加となった田中瑛は、トークショー内での対決に敗れて罰ゲームをやることに。「キス顔」などを披露し「もうやりたくないです！」と恥ずかしそうに笑った。今季の目標については「１００試合登板」を掲げ、集まったファンからは大きな拍手が送られた。「まずは１年間１軍に帯同し続