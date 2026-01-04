22回目を迎えたアイスショーの「名古屋フィギュアスケートフェスティバル」が4日、愛知県の日本ガイシアリーナで開催された。ミラノ・コルティナ五輪に出場する坂本花織（シスメックス）が出演し、大トリで登場。アンコールでは鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）がサプライズ参加し「グラディエーター」を披露した。昨年末に行われフィギュアスケート全日本選手権のエキシビション「メダリスト・オン・アイス」でも共