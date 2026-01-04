2月のミラノ・コルティナ冬季五輪で、日本オリンピック委員会（JOC）が日本選手団の旗手として、スピードスケート男子の森重航（オカモトグループ）を起用する方向で最終調整に入った。複数の関係者が4日、明らかにした。