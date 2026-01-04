小排気量ながら圧倒的なパワーを生み出す“市販車最速”モデル近年、自動車産業は依然として電動化の波に揺れ動いています。世界的な環境規制強化や各メーカーのEV戦略の進展が注目されるなかで、ハイパーカーの分野では“内燃機関の到達点”を示す出来事が新たな形で示されました。それが、メルセデスAMG「ONE」によるニュルブルクリンク北コースでの驚異的なラップ更新です。【画像】超イイ！ 1.6リッター“570馬力超え”エ