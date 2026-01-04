子どもの頃は親の存在がとても大きく、親の影響を強く受けてしまうもの。子どもに向き合い愛情を込めて育てる家庭がある一方で、子どもを放置したり、不便な生活をさせたりする家庭もあるでしょう。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『育児をしていると、自分が幼いときの満たされない気持ちがよみがえって腹立たしくなったり、憎しみが湧いたりしない？子育てで似たような場面に出くわすと、自分の