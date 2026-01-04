¡Ö¤ª»Ò¤µ¤óÃ£¤â²Ä°¦¤¤♡¡×ÇÐÍ¥¡¦ËÌÂ¼Í­µ¯ºÈ¤Î?¥Ñ¥Ñ¤Î´é?¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤­¤Ã¤Èº£Ç¯¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±¡¢Êª»×¤¤¤Ë¤Õ¤±¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÄÖ¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿À¼Ò¤ÎÄ»µïÁ°¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¥ê¡¼¥É¤¹¤ë?¥Ñ¥Ñ¤Î´é?¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÁ¤·¤¤²ÈÂ²