元「Wink」のタレント相田翔子（55）が3日放送のTBSラジオ「room no.1007」（土曜後5・00）に出演し、“意外な一面”を明かした。自身について「せっかち」と言う相田。「例えば、“説明させていただきますね”って言って、説明が始まっちゃうともう耐えられなくなっちゃう」と笑った。また、「取扱説明書は読まないで失敗する」「段ボール開けるのも、手でバリバリ！」と自身のせっかちぶりを説明。だが「おっとりとせっ