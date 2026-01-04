新日本プロレス４日の東京ドーム大会でＮＥＶＥＲ無差別級王者のＥＶＩＬは、２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（２９）に敗れ、初防衛に失敗した。歴史的なデビュー戦の対戦相手となったＥＶＩＬは、やはり悪行ざんまいで試合を展開。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の介入攻撃で流れをつかむと、ドン・ファレのテーブル葬でグロッギー状態となったウルフへラリアートを発射