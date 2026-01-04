新日本プロレス４日東京ドーム大会でＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太（３２）がＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（３０＝竹下幸之介）とのダブル王座戦を制し、２冠王者に輝いた。お互いが２度目の防衛戦となる王者対決はまさに死闘となった。試合時間が２０分を過ぎても両者の意地の張り合いは続き会場は騒然。竹下にワガママからのブルーサンダーボム、レイジングファイヤーと怒