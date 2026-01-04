俳優の新木優子さん（32）が2025年12月30日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈のブラックドレスを着こなす衣装ショットを披露した。音楽番組でMCに新木さんは音楽番組でMCを務めたことを報告し、ブラックドレスにレースタイツを合わせた衣装ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ミニ丈のブラックドレスを着用。3枚目の写真では、片足をあげるポーズをとり、透け感のあるレースタイツを合わせた全身ショッ