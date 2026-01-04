バスケットボール・りそなグループB2で西地区3位の鹿児レブナイズは4日、アウェーで今年最初の試合に臨みました。 同じ西地区7位のベルテックス静岡と対戦し、延長の末、90対84で勝利しました。レブナイズは3位をキープし、勝率は5割です。 5日もアウェーで、ベルテックス静岡と対戦します。 ・ ・ ・