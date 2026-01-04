静岡市では4日、新春恒例の書き初め大会が開かれ、700人以上の子どもたちが一斉に筆をふるいました。78回目を迎えたこの大会には、一次審査を通過した幼児から高校生までの729人が参加しました。制限時間は40分、3枚の紙が配られると、子どもたちは日ごろの成果を筆に込めていました。作品は、2月6日～8日に静岡市民ギャラリーに展示されるということです。