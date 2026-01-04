大阪府の吉村洋文知事が、初詣ショットを公開した。吉村知事は４日までに自身のインスタグラムを更新。「おみくじ、大吉やったわ。ほんで、珍しく雪」と記し、ニット帽などでしっかり防寒対策をして初詣に出かけたショットをアップ。大吉が出たおみくじも披露した。この投稿には、「かっこよ」「こんなかっこうじゃ、会っても吉村さんてわからない」「ちょと誰か分からなかったよ」「大吉はきっと今年もやりたいことが実現で