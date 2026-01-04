アメリカ企業SpaceX（スペースX）は日本時間2026年1月4日、ケープカナベラル宇宙軍基地から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを打ち上げ、Starlink（スターリンク）衛星29機を所定の軌道へ投入しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 6-88）• ロケット：Falcon 9 Block 5• 打ち上げ日時：日本時間 2026年1月4日15時48分• 発射場：ケープカナベラル宇宙軍基