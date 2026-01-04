（台北中央社）情報機関の国家安全局は4日までに、昨年1年間で中国共産党が台湾の重要インフラに対して行ったサイバー攻撃が約9億6千万回に上ったと明らかにした。1日平均では263万回に達し、前年より17万回増加した。同局はサイバーセキュリティー上の脅威の動向を国民に広く知らせようと、分析報告書を発表した。政府機関、エネルギー、通信・放送、交通、緊急救援・病院、水資源、金融、サイエンスパーク・テクノロジーパーク（