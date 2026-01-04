［高校選手権・準々決勝］流経大柏２−１大津（熊本）／１月４日／浦和駒場昨年のリベンジはならなかった。１月４日に行なわれた第104回全国高校サッカー選手権の準々決勝で、大津が流経大柏と対戦。昨年の３回戦で敗れた因縁の相手に、１−２で逆転負けを喫し、国立行きを逃した。試合後、崩れ落ちる仲間に声を掛け、気丈に振舞っていたDFの村上慶は、薄っすらと目に涙をためながら取材エリアに現われ、こう試合を振り