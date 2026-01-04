¢£Î©¤Á»Ñ¤ÎHANA¡õ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê³«µÓ¥Ýー¥º¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤â ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡õHANA¤Î¹ÈÇò¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡¿ÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È①～② ¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈHANA¤Î¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ÈÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¹ÈÇò¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊSP¥á¥É¥ìー¤È¤·¤Æ¡ÖNG¡×¡ÖSAD SONG¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¡£¡ÖSAD SONG¡×¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å&#12540