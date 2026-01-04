中国外交部の報道官は1月4日、米国によるベネズエラ大統領マドゥロ夫妻の強制拘束について記者からの質問に答え、「中国は米国の行為に深刻な懸念を表明する。米国の行為は国際法と国際関係の基本原則に明らかに違反し、国連憲章の趣旨と原則に反する」と指摘した上で、米国がマドゥロ大統領夫妻の身の安全を確保し、マドゥロ大統領と夫人を即時釈放し、ベネズエラの政権転覆を停止し、対話と交渉を通じて問題を解決するよう呼びか