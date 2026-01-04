FC東京が4日、スコットランド1部セルティックからDF稲村隼翔（23）を期限付き移籍で獲得したと発表した。東京都出身の稲村はFC東京U―15から前橋育英高を経て東洋大に進学。在学中の23年から特別指定選手として新潟でプレーした。正式加入となった今季は16試合に出場し、夏に欧州挑戦を決断した。だが、新天地では出場機会に恵まれず、リーグ戦の出場はここまで1試合のみだった。活躍の場を求めて新天地に選んだのは地元で、