ボートレース平和島伝統の正月開催「第55回東京ダービー」が、4日に開幕した。最高の仕事始めとなった。内堀学（38＝東京）は初日唯一の連勝発進。前半2Rをカド4コースから捲ると、2号艇だった後半7Rは前付けに動いた西田靖を入れて3カドを選択。スリット後に伸びて、一気に内の2艇を捲り切った。「ペラを叩いて、本体もやりました。乗り心地も伸びも良くなった。まずまずで戦えるレベルですね」と、早くも正解を出した。