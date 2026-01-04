とっておきの贈り物や、職場・出張先の手土産にもぴったり。サツマイモのレアケーキやラスクなど、喜ばれること間違いなしの「こだわりスイーツ」をピックアップしました。全国各地に住むESSEフレンズエディターのうち4名が紹介してくれました。1：横浜発のプチショコラケーキ「パリトロ・スイート」sakuraさん（東京都在住・40代）は神奈川県・横浜のチョコレート専門店「バニラビーンズ」の「パリトロ・スイート4個入（税込1987