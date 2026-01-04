マイリー・サイラス（33）が、自身の作詞作曲の能力を映画監督やハリウッドスターにアピールしている。2024年8月に開催されたディズニーファン向けお祭りイベント「D23エキスポ」では、ジェームズ・キャメロン監督に「準備はできている」と直談判、その後同監督の「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の主題歌「ドリーム・アズ・ワン」制作を担っていた。 【写真】主題