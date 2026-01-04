新日本プロレス社長の棚橋弘至（49）が2026年1月4日に東京ドームでオカダ・カズチカ（38）と引退試合を行う。名レスラーの引退試合は数々の伝説を残してきたが、天龍源一郎（75）が2015年にオカダと繰り広げた引退試合も平成末期の語り草となる名勝負だった。棚橋vs.オカダは過去14回行われた定番の黄金カードだ。一方、天龍vs.オカダはこの時が初対決であり、天龍のプロレス人生最後の闘いとして37歳年下の現役IWGP王者に挑ん