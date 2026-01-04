V・ファーレン長崎は4日、FWチアゴ・サンタナ（32）が完全移籍にて加入することを発表した。ブラジル出身のサンタナは2024シーズン、清水エスパルスから浦和レッズに加入。1年目はリーグ戦36試合に出場し12ゴールを記録したが、2年目となった2025シーズンは怪我にも悩まされ、リーグ戦19試合で5ゴールという結果に留まった。そんな同選手は昨年11月に契約満了のため2025シーズン終了後に浦和を退団することが発表されていた。その