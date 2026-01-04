マンチェスター・シティに所属するオランダ代表DFネイサン・アケは今シーズン出場時間を確保できていない現状について言及した。英『THE Sun』が報じている。これまで左SBやCBとして堅実なパフォーマンスを見せてきたアケだったが、今シーズンは好調なニコ・オライリーやヨシュコ・グヴァルディオルがスタメンを飾ることが多く、ベンチを温める機会も多くなっていた。プレミアリーグ第19節のサンダーランド戦では今季リーグ戦では2