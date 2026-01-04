外務省は、ベネズエラ情勢に関する注意を促すスポット情報を発出した。アメリカによる大規模攻撃で、首都カラカス市内の軍事施設などが攻撃された。ベネズエラ政府は非常事態宣言を発出しており、現地情勢は不透明な状況となっている。外務省はすでに、ベネズエラ全土に危険レベル3（渡航中止勧告）を発出しており、渡航を止めるよう求めている。