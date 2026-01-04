高井の新天地での活躍に期待が高まる(C)Getty Images若武者が欧州の地で再スタートを切る。ブンデスリーガのボルシアMGは現地時間1月2日、トッテナムから日本代表DF高井幸大がレンタル移籍加入すると発表した。期間は今季終了まで。トッテナムでは出場機会を得られなかった21歳が、新たにドイツでの飛躍を目指す。【動画】上田綺世が圧巻の4得点！圧巻の量産劇にファン・ペルシ監督が思わず苦笑いを浮かべるシーンも昨年夏の