元ＡＫＢ４８の西野未姫（２６）が第２子を妊娠したことが４日、分かった。夫のお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（５７）がこの日、出演したエフエム愛知「山本圭壱と今夜も井戸端会議」で明らかにした。山本はラジオ内で「第２子を授かり、安定期に入りました」と報告した。２人は２２年１１月に結婚しており、２４年１０月に第１子女児を出産していた。