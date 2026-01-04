新日本プロレス４日東京ドーム大会で、東京五輪柔道１００キロ級金メダルのウルフアロン（２９）が、衝撃のプロレスデビュー。ＮＥＶＥＲ無差別級王者のＥＶＩＬを逆三角絞めで失神させ、レフェリーストップ勝ちで同王座奪取に成功した。試合後のウルフはほっとした表情で「今日からやっとプロレスラーになった。正直、今日の試合はビギナーズラックみたいな部分が大きい。ＥＶＩＬからすると僕の技がわからない中で、ここから