津田健次郎（54）、反町隆史（52）、大森南朋（53）が、4日正午放送のTOKYO FM「津田健次郎SPEA／KING」に出演。1月期、フジテレビ系ドラマ『ラムネモンキー』でトリプル主演の3人は、お互いの第一印象について語った。津田の第一印象を大森は「『津田くんだ！』っていう。あと、やっぱ声がすてきだなって思いました。世代も近いし、反町くんも言ってたけど、やっと会えたみたいなところもあって。なかなか共演してこない人って