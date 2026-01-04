SKE48大村杏（あんず＝20）と、河村優愛（ゆあ＝19）が4日、グループ初の衣装展となる「SKE48衣装展17年変わらぬ熱衣（ねつい）」をアピールした。この日は午前中にファンとともに新幹線に乗車し、衣装展開催記念のイベント「SKE48新幹線全力走行−いこーぜ！！！衣装展−」に参加。新幹線の車内でファッションショーを行うなど、斬新な企画でファンとの時間を楽しんだ。下車後、衣装展へ移動し、歴代シングル曲の衣装や劇場