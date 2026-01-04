数十年も時代を先駆けていた、さすがジウジアーロ！なモビリティ人口と交通の集中がもたらす渋滞は、世界各地の大都市共通の課題として、古くからその解決策が模索されてきました。そのひとつに、乗りものを共有するシェアリングサービスがあり、古くからその提案とサービスの実行が行われてきました。そのひとつが、一般的に市販されているクルマを個人で持たず、自治体や共同体、企業などが購入して登録ユーザーが利用する「