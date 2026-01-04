トーク番組で独特の存在感を発揮4日に放送された「サンデー・ジャポン」(TBS)。ゲスト出演の女性文筆家にSNSが盛り上がった。話題となったのは文筆家の伊藤亜和。セネガル人の父と日本人の母を持つ29歳は、ネイビーとホワイトの鮮やかな衣装に身をつつみ、司会の爆笑問題らと軽快なトークを繰り広げた。伊藤さんの登場にSNSでは「インパクト大」「えっ！えぇぇぇ！サンジャポに出るって意外」「えっ結婚してるの!?」「動いて