巨人の泉口友汰内野手が４日、都内のホテルで行われた「新春トークショー〜読売ジャイアンツ２０２６〜」に出席。米大リーグ・ブルージェイズと４年契約で合意した岡本和真選手について「和真さんだったら、活躍してくれる」と話した。泉口は昨オフの自主トレで岡本に弟子入りし、昨季は１３３試合で打率・３０１、６本塁打、３９打点でベストナインを獲得するなど大ブレーク。トークショーでは、チーム内で彼氏にするなら？と