「ニューイヤーカップ」（４日、川口）準決１２Ｒで黒川京介（２７）＝川口・３３期＝が盤石のレースを見せた。１周目から４番手を確保してから追い上げて、４周ホームで逃げる早船歩（川口）を差して抜け出した。ただ、「今節は跳ねますね…。フォーク周り、足周りを点検します」と首をかしげていた。エンジン自体は引き続き悪くない状態だ。「もう少しいいところを引き出せれば。開けやすくしたいのでキャブとヘッド周りを