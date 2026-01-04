◆第１０４回全国高校サッカー選手権準々決勝神村学園（鹿児島）４―１日大藤沢（神奈川）（４日・Ｕ等々力）日大藤沢は神村学園ＦＷ倉中に４得点を許し、力負け。０―２の後半１７分にＤＦ小林昴瑠（すばる、３年）が１点を返したが、その後２失点を喫した。２０１４年度以来１１大会ぶりの４強を逃した。元日本代表ＭＦ中村憲剛氏の長男・ＭＦの龍剛（りゅうご、２年）は先発して後半１９分までプレー。「神村学園さんが