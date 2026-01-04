巨人の泉口友汰内野手（26）が、山崎伊織投手（27）と田中瑛斗投手（26）とともに都内のホテルで行われたトークショーに参加した。この日は、ポスティングシステムを利用したメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（29）がブルージェイズと4年契約で合意。昨年に合同自主トレを行った先輩であり、話題を司会者から振られ「和真さんだったら活躍してくれるんじゃないかなと思います」と期待した。さらに、トークショー内で