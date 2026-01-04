巨人・田中瑛斗投手（26）が4日、都内ホテルで行われた新春トークショーに出演。「目標は大きく設定していきたいと思うので、100試合登板で」とリップサービスも込めて抱負を語り、会場を沸かせた。現役ドラフトで移籍1年目の昨季は62試合に登板してフル回転。「昨年の数字が一つの目安になる。先発との折り合いもあるので、なんとも言えないですけれど、それくらいは投げたい」と照準。「1年間一定のパフォーマンスを出せるよ